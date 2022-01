El ex ministro de Minería y actual rector de la Universidad Central (UCEN), Santiago González, afirmó que es “anticipado” realizar la licitación del litio en medio del proceso constituyente que vive el país.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, se le consultó a González si el criticado proceso debiese ser suspendido tal como ha demandado la oposición y parte del comando del presidente electo, Gabriel Boric.

“La verdad es que no sé si se podrá suspender esto, no conozco los detalles de la licitación. Pero más que suspender, yo creo prudente que antes de licitar la producción de litio del país de los próximos 15 años -este contrato tiene una proyección de 20 años- deberíamos resolver estos temas antes”, respondió.

“El país debería pronunciarse más aún en este momento donde estamos revisando la Constitución, donde el país se va a pronunciar de qué es lo que quiere hacer con la minería en Chile”, agregó.

En ese sentido, González aseguró que “resulta como muy anticipado tomar decisiones tan de largo plazo de momento en que el país está tomando importantes decisiones”.

Por eso, añadió el ex ministro, “podríamos darnos un espacio -a lo mejor no muy largo- para poder abordar estos temas, tomar decisiones y avanzar en el desarrollo de la industria del litio del país. No solamente de la exportación de carbonato de litio, de la industria del litio y cómo incorporamos a Chile en la electromovilidad, que es lo que viene y que es lo que ha estado desarrollando este mercado”.