En conversación con CNN Chile, Samuel Abad, constitucionalista de Perú, comentó la crisis política que está viviendo el país. “En América Latina no pueden existir más intentos de golpe de Estado y si a alguien se le ocurriera hacerlo, la reacción es inmediata, y quien lo hace es detenido, investigado y sancionado para que esto no vuelva a ocurrir”, sostuvo. En la misma línea, dijo que “la crisis política que vive Perú es mucho más intensa y no se resuelve cambiando personas. A la nueva presidenta, Dina Boluarte, le corresponde terminar el mandato de Castillo hasta el 2026, pero nada garantiza que cuente con el respaldo necesario en el Congreso de la República”.