El diputado Agustín Romero (Republicanos) conversó con CNN Chile sobre la autocrítica del presidente Gabriel Boric en el funeral del expresidente Sebastián Piñera y sostuvo que no tiene “por qué dudar que las palabras del presidente son sinceras y me parece que es un paso que tenemos que empezar todos a considerar así en la política“. “De este episodio tan lamentable debiéramos todos extraer la lección de que no podemos ser tan beligerantes en el sentido de ponderar los temas y las críticas políticas en su justa medida”, agregó.