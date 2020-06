El alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Rodrigo Delgado, planteó que “este 2020 no se debería volver a clases presenciales” y dijo que es hora de “sincerar eso con las familias”.

Sus palabras -emitidas en entrevista con La Tercera– han generado debate ante la aproximación del fin del primer semestre. En conversación con CHV Noticias, el jefe comunal argumentó que “la vuelta a clases se sustentaba en una eventual vacuna durante el año 2020 y eso cada vez queda más descartado”.

Otro motivo por el cual descarta que los alumnos puedan volver a los colegios es porque “esa tesis estaba basada en poder configurar lo que se denominaba ‘la inmunidad de rebaño’, tema que también ha sido descartado en las últimas semanas por estudios nacionales e internacionales”.

Por otro lado, afirmó que el protocolo establecido por el Consejo Asesor COVID-19 es “tan férreo y tan riguroso” que no se podrá ejecutar en todas las comunas, sobre todo en las escuelas rurales o municipales, donde sería difícil cumplir con el máximo de 20 estudiantes por sala.

“Lo que yo digo no es ‘vámonos para la casa y cerremos por fuera’. Lo que estoy diciendo es que asumamos que este año no van a haber clases presenciales y preparémonos para marzo de 2021 porque o sino el debate nos va a venir muy encima y no vamos a alcanzar a planificar”, explicó Delgado.

Además, adelantó que “el año 2021 también seguramente va a ser un año de educación a distancia” por lo que este mecanismo debe seguir siendo fortalecido: “por eso como Amuch hemos planteado, y el ministro lo ha tomado muy bien, generar un plan nacional de educación a distancia en donde pueda estar estandarizada la metodología”.

“No podemos cometer el mismo error al subvalorar el hacinamiento, al subvalorar la pobreza, en el ámbito de la educación”, advirtió el alcalde.