Alcalde Carter acusa ninguneo y chantaje de la UDI por candidatura de Daniel Reyes en La Florida

En entrevista con CNN Chile Radio, el jefe comunal aseguró que María José Hoffmann le dijo a Daniel Reyes cuando fueron a presentarle su intención de candidatura para las Primarias 2024: “Ah, tú eres el candidato de Carter, el que no conoce nadie”.

El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, acusó que la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ninguneó y luego cometió chantaje con la candidatura de quien busca ser su sucesor en el municipio: Daniel Reyes.

¿Qué pasó?

Este miércoles, en entrevista con CNN Chile Radio, el jefe comunal se refirió a las primarias municipales y regionales que se realizaron el domingo pasado, donde el ex funcionario municipal triunfó en los comicios de Chile Vamos en Florida, pero cuya postulación no estuvo exenta de polémica.

En primera instancia, el alcalde relató que cuando llegaron a la UDI para proponer la candidatura de Reyes para las primarias, “conversamos con Javier Macaya (presidente del partido), que fue muy amable, porque él es así, y de repente se abre la puerta y entra la secretaria general (María José Hoffmann) con un perro embrazo, mira a Daniel y dice ‘ah, tú eres el candidato de Carter, el que no conoce nadie’, y cerró la puerta”.

“Entonces, Daniel cuando salimos de la reunión me dijo ‘oiga alcalde, yo ni una posibilidad que vaya a candidato independiente por la UDI. Esto yo nunca lo había visto’, agregó.

Tras lo ocurrido, ambos fueron a la sede de Renovación Nacional (RN), en avenida Antonio Varas (Providencia), y se reunieron con el presidente de la colectividad, el senador Rodrigo Galilea, y Andrea Valladares, secretaria general del partido. “Fue una reunión muy agradable y cuando terminó, Daniel me dijo ‘me gustaría ir independiente en el cupo de Renovación Nacional’“.

“Hasta ahí todo bien. Y el día que se están inscribiendo las primarias, a las 10 de la noche, cuando íbamos a tener primaria, yo me entero de que la UDI baja las primarias, porque no contábamos con la firma de la UDI. Yo me voy a la UDI a preguntar, hablo con Javier y me encuentro con que: ‘Nosotros no podemos perder en todos lados, la única opción es que Daniel vaya con nosotros independiente’. Fue un chantaje, eso en palabras simples fue un chantaje, o sea, o vas con nosotros o no hay primaria. Nosotros, frente a 10 minutos más que se cerrara el plazo, aceptamos estas condiciones, pero yo puse como condición que había que hablar con Renovación Nacional. Era evidente, una cosa de cortesía mínima”, continuó Carter.

Ante la situación, el alcalde luego conversó con Valladares, quien le expresó tranquilidad y le manifestó que, como partido, ceden el cupo para que Reyes pudieran ir como candidato en lista de la UDI. “Esos gestos de nobleza en política son muy poco comunes, así como es tan feo que alguien en Chile, en el Chile moderno, en el que todos nos sentimos tan orgullosos del mérito, que alguien diga, a ti no te conoce nadie, que me imagino Jaime Guzmán ni Pablo Longueira jamás dijeron una cosa así, pues es contrario a la esencia de lo que supuestamente es la UDI popular. Bueno, en la Renovación Nacional, la secretaria general tuvo un gesto muy noble, dijo ‘no te hagas problema, y el día que Daniel ganó fue la primera en llamar para felicitar’“.

“Ojalá esto le sirva a la UDI para entender por qué le está yendo mal”

Finalmente, Carter manifestó que la historia hay que dejarla atrás. Sin embargo, indicó que lo ocurrido generó un poco de conflicto con la UDI. “Ojalá esto le sirva a la UDI para entender por qué le está yendo mal. Porque el mensaje del fundador de la UDI y del gran constructor de la UDI, que fue Pablo Longuera, era construir una UDI popular, respetando el mérito, respetando a las personas humildes. No diciéndole ‘oye -con un perro en brazo- ¿quién eres tú? Tú no salvas a nadie’. Esa no es el Chile que queremos, nadie lo quiere hacer“.

"Tú eres el candidado de Carter, el que no conoce nadie": Alcalde Rodolfo Carter cuenta cómo fue la previa de la inscripción de primarias y acusa "chantaje" de la UDI

Otras declaraciones de Rodolfo Carter

No repondría la pena de muerte:

“En el único caso que me abriría a estudiarla es si hay una agresión de bandas de narcotráfico o crimen organizado en un estado de excepción constitucional en contra de Fuerzas Armadas o policías”.

Rodolfo Carter no repondría la pena de muerte: "En el único caso que me abriría a estudiarla es si hay una agresión de bandas de narcotráfico o crimen organizado en un estado de excepción constitucional en contra de FF.AA. o policías"

Apunta contra el equipo de Matthei:

“El equipo de Matthei, que fue el eslogan de la primaria, parece que anduvo mal. Terminó segunda”.