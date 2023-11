“En el fondo, estaba totalmente de acuerdo con él”. De esta forma abordó el ahora ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez la recordada frase que el general Javier Iturriaga emitió durante el estallido social y hacía alusión a los dichos del entonces presidente Sebastián Piñera.

El 20 de octubre de 2019, ahora exmandatario afirmó: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. Esto causó críticas en diversos sectores del mundo político y la ciudadanía.

Al día siguiente, se le consultó al recién designado jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, sobre posibles instrucciones que pudo haber recibido por parte de Piñera en referencia a la polémica frase.

“Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad es que no estoy en guerra con nadie”, respondió, lo que fue interpretado como una forma de desmarcarse del exmandatario. Al respecto, aclaró posteriormente que comprendía “perfectamente” su cargo y la “autoridad máxima que presenta el presidente”.

¿Qué dijo Martínez?

En entrevista con Influyentes de CNN Chile, Ricardo Martínez abordó los dichos del general Iturriaga, indicando que estaba de acuerdo con él, pero no en cómo emitió sus palabras.

“Yo se lo dije a él. En el fondo, estaba totalmente de acuerdo con él”, sostuvo, ante lo cual la periodista Paula Escobar le indicó: “O sea, usted tampoco estaba en guerra con nadie”.

“Exactamente, pero la forma era algo que debíamos de haber hecho de una manera distinta”, contestó, e indicó que la situación tiene una historia que viene un poco antes.

“Yo había ido a ver al general Iturriaga el día anterior, precisamente él estaba nombrado recién como jefe de la Defensa y a mí me interesaba que le fuera bien, porque yéndole bien a él, le iba bien al Ejército. Era una tarea muy relevante. Conversamos y él me expresó su preocupación con respecto a esta posibilidad cada vez más creciente de emplear solados en la vía pública, y que él obviamente no estaba muy de acuerdo con ese empleo, por las mismas razones que yo no estaba de acuerdo. Él me planteó qué era lo que yo pensaba y le dije que -y estuvimos de acuerdo los dos- que la historia no se podía repetir”, relató.

En ese sentido, Martínez sostuvo que el Ejército “tiene una historia en los siglos XIX y XX de varios hechos de carácter social y político que las autoridades gubernamentales de la época lo habían solucionado a través del uso del Ejército, y finalmente es el Ejército, a través de sus mandos el que tiene que responder ante la justicia y son muy pocas veces que el estamento político tiene que hacer frente a una acusación de este tipo”.

“Por lo tanto, yo le di el apoyo completo y le dije que se mantuviera firma con respecto a eso, y que si el Gobierno me pedía una intervención en función de tener más tropas en las calles, la posición iba a ser exactamente la misma”, sentenció.