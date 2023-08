El presidente de Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), fue el invitado de este domingo de Tolerancia Cero en CNN Chile. Junto a nuestros panelistas conversó acerca de las tensiones que se viven actualmente en el Congreso y la falta de diálogo que existe entre los parlamentarios de las diferentes bancadas para llegar a acuerdos.

En esa misma línea, Cifuentes aseguró que en la Cámara Baja se vive “un ambiente muy constructivo y muy positivo en general (…), pero cuando se suscitan hechos muy susceptibles de una división, hay algunos parlamentarios que saltan de una manera muy violenta”.

Respecto al debate que existe en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y las diferentes aristas que se viven en el parlamento, el presidente del organismo apuntó a que “hay un clima de crispación, de enojo, de ansiedad que va más allá del 11 de septiembre de 1973”.

Además, comentó que este clima de discusión se debe a “que tiene que ver con problemas de la sociedad chilena”, los cuales “no han sido capaz de resolver”.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre cómo evalúa la forma en que el gobierno está llevando a cabo esta conmemoración, Cifuentes enfatizó que “hasta ahora no han enfrentado la conmemoración (…) yo no he visto ninguna acción todavía”.

Revisa los momentos destacados de su entrevista a continuación.

1.- “Algunos parlamentarios saltan de una manera muy violenta”

#ToleranciaCero | Pdte. Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes: "El ambiente que uno vive normalmente en la Cámara Baja es un ambiente muy constructivo y muy positivo en general (…), pero cuando se suscitan hechos muy susceptibles de una división hay algunos parlamentarios que… pic.twitter.com/THTgKYYkRP — CNN Chile (@CNNChile) August 28, 2023

2.- “La historia tiene que ser juzgada como un antecedente”

#ToleranciaCero | Diputado Cifuentes: "Uno no puede pedir excusas por la historia, yo creo que la historia está ahí, tiene hitos (…) si no tendríamos que estar viviendo de disculpas y creo que la historia debe ser juzgada como un antecedente". https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/4GwD2IUTvM — CNN Chile (@CNNChile) August 28, 2023

3.- “Este clima tan crispado que hay viene de octubre de 2019 y no lo hemos podido controlar”

#ToleranciaCero | Diputado Cifuentes: "La misión de los políticos es llegar a acuerdo, no existe otro instrumento que utilizar para el desarrollo y crecimiento del país que buscar acuerdos (…) Desagraciadamente este clima tan crispado que hay en la sociedad chilena, que viene… pic.twitter.com/t3W7K9CgHi — CNN Chile (@CNNChile) August 28, 2023

4.- “El país requiere algunas reformas que el Gobierno está promoviendo”

#ToleranciaCero | Diputado Ricardo Cifuentes: "Nosotros tenemos un acuerdo en la Democracia Cristiana y se ha reiterado en distintas oportunidades y es que no queremos ni vamos a entrar al Gobierno (…), pero sí entendemos que este país requiere algunas reformas que este… pic.twitter.com/dgAYV8AeDH — CNN Chile (@CNNChile) August 28, 2023

5. “Hay un clima de crispación que va más allá del 11S”