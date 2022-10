CNN Magazine conversó con Reik y Rusherking con motivo del lanzamiento de A mi lado, la primera colaboración entre ambos artistas, la cual habla sobre el amor y la nostalgia. Además, aprovecharon el espacio para destacar a sus artistas chilenos favoritos. “Mon Laferte es increíble. Creo que ustedes (Reik) quedarían muy bien con ella, yo también. Me gusta mucho lo que hace”, expresó Rusherking; mientras que Bibi Marín, de Reik, relató: “El otro día estaba en Ciudad de México y vi publicidad de que iba a estar Gepe en vivo, ya lo había escuchado años atrás y como que lo redescubrí. Me acordé de que existía esa vez, entonces, revisité toda su música en Spotify y la verdad es que Gepe se me hace un gran artista”.