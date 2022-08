El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, acusó una “actitud antipatriota” de los empresarios que estarían pensando en irse de Chile ante la situación económica y de inversión.

En entrevista con El Mercurio, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen, fue consultado sobre si cree que hay una instrucción del gobierno del presidente Gabriel Boric en contra proyectos privados, luego que la entidad levantara la alerta por los criterios “no técnicos” con el que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha rechazo iniciativas con recomendación favorable.

“Para mí es inentendible lo que está ocurriendo. Hay proyectos que han cumplido con los pasos regulatorios y que sean rechazadas a esas alturas, no me parece, y no entiendo cuáles son las razones. Esto está teniendo un impacto en los empresarios, los cuales están cuales están congelando varios de los proyectos que iban a presentar”, contestó.

Además, sostuvo que “hay varias declaraciones del Gobierno que no son entendibles (…) estamos viendo que inversionistas internacionales, como Anglo American, están muy complicados. También hemos visto señales de otras empresas, que no están entendiendo los criterios que se están usando para evaluar varios proyectos”.

¿Qué dijo Soto?

Ante la posibilidad de que existan empresarios que se estén yendo del país, Soto emplazó al líder de la Sofofa en entrevista con CNN Prime de CNN Chile: “Yo le hago la invitación al señor Von Appen a que no contribuya más a generar esa incertidumbre para que se sigan yendo“.

“Esa es una actitud antipatriota. Los empresarios se tienen que quedar y tienen que contribuir, tienen que invertir más, generar más condiciones de certeza y, por cierto, desde el mundo político también les tenemos que dar esa seguridad. Es mutuo”, agregó.

“Yo creo que tienen que quedarse, tienen que invertir en Chile”, concluyó.