El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, manifestó que el debate sobre la aplicación del test de drogas no debe llevarse “al campo de lo moral”.

Este miércoles, 78 diputados fueron elegidos aleatoriamente por sorteo para realizarse el examen entre el 22 y 30 de agosto.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Soto comentó que, a su juicio, “no hay que llevar al campo de lo moral este debate. Yo no consumo drogas, no tengo ningún tipo de temor de hacerme el test de drogas, pero tampoco tengo nada contra quienes, en su libertad, en su vida íntima puedan tener algún tipo de consumo recreacional, medicinal o lo que sea”.

“Esto hay que entenderlo simplemente como un tema legislativo, administrativo, en donde la propia Cámara de Diputados, por una mayoría democrática, se ha solicitado que se concrete este test de drogas, primero, hace poco más de un año en la discusión de la ley de presupuesto cuando se aprueba una indicación que habilita este proceso y hoy día con la modificación reglamentaria aprobada por la Comisión de Constitución y después por la Sala de la Cámara de Diputados por una amplia mayoría que ha decido someterse a este test de drogas”, agregó.

Ante un eventual caso positivo, el parlamentario indicó que “se estableció una norma en la discusión parlamentaria, en la Comisión de Constitución, que de hecho es una indicación de parlamentarios del propio oficialismo, que establece una posibilidad de perseguir un poco la ruta del dinero para despejar obviamente dudas respecto de cualquier eventual vinculación a redes de narcotráfico; y lo que dijo allí y se aprobó finalmente es la posibilidad de levantar el secreto bancario para ver efectivamente esa posible vinculación”.

“Además, se establece también un protocolo que va a estar disposición de los diputados y diputadas, un protocolo de prevención con posibilidad de rehabilitación si fuese necesario también, que se está trabajando desde la Cámara de Diputados en conjunto con el Senda”, sentenció.