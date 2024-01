El diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Raúl Soto criticó los encuentros sin registros en la plataforma de lobby que seis ministros de Estado tuvieron con empresarios en la casa del exalclade y actual lobista Pablo Zalaquett, manifestando que los personeros de Gobierno fueron imprudentes. También, cuestionó la defensa que les hizo el presidente Gabriel Boric.

Durante la última semana, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló que los ministros Nicolás Grau (Economía), María Heloísa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura) sostuvieron distintos encuentros con personeros privados para abordar temas que involucran a sus secretarías de Estado.

Estas instancias no fueron registradas en la plataforma de la Ley de Lobby, lo que ha levantado críticas y cuestionamientos tanto desde el mundo político como organizaciones de la sociedad civil.

Desde el Gobierno han dicho que los encuentros no fueron registrados porque no era necesario por la forma en cómo se abordaron las materias, indicando que solo resultaron ser conversaciones generales.

De hecho, el presidente Gabriel Boric afirmó que el viernes que “acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley“.

“El mandato que yo le he entregado a nuestro Gobierno, a todos nuestros colaboradores, es que se reúnan con todas las actorías para poder sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile. Los ministros en específico se han referido en detalle a estos tomas”, agregó.

En ese sentido, el mandatario comentó que, en ocasiones, le ha tocado escuchar críticas porque no ha habido espacio de diálogo entre el Gobierno y determinadas actorías. Al respecto, dio cuenta que, por ejemplo, la ministra del Trabajo se reúne permanentemente, “y pueden dar cuenta de ello, con las dirigencias sindicales, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y también en el marco de reformas tan profundas, es importante que se tenga que reunir con todos los actores”.

Por su parte, ña senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, reveló este sábado que también se reunió con Zalaquett en 2023.

A través de una declaración pública, la parlamentaria indicó que a principios de septiembre del año pasado, aceptó una invitación del lobista, en su calidad de presidenta del PS, para conversar acerca del proceso constituyente y la coyuntura política del país.

“Se trató de un encuentro (no una cena) de una hora y media aproximadamente, que consistió básicamente en mi exposición acerca del estado del proceso y las perspectivas del mismo, y mi opinión personal en temas generales de actualidad”, relató.

Diputado Soto: “Actuaron de manera imprudente”

Este domingo, en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, se le consultó al diputado oficialista su opinión por estos encuentros. “Yo creo que los personeros políticos que concurrieron a esas reuniones actuaron de manera imprudente. Personalmente, se me invitó a una de estas reuniones cuando era presidente de la Cámara y yo decidí no asistir, justamente, por considerar que era inadecuado, incorrecto y me parecía extraño el contexto en el cual se estaban generando esas comidas y conversaciones”, comentó.

“Creo que cuando se creó la Ley de Lobby el objetivo era justamente evitar situaciones como esta, donde existen situaciones de encuentro entre el mundo público y privado a puertas cerradas y de espalda a la ciudadanía. Yo creo que lo prudente hubiese sido que esas reuniones hubiesen sido en los respectivos ministerios, con el registro de lobby correcto y adecuadamente establecido e informando a la ciudadanía a través de los medios de comunicación qué cosas se estaban conversando y por qué tipo de consideraciones. Yo creo que eso es lo que corresponde”, agregó.

En ese sentido, el parlamentario oficialista dijo que cuando uno cambia de estándar tan rápido “y se da una especie de vuelta de carnero respecto de lo que dijo antes“, la gente finalmente no termina entendiendo nada. “Yo creo que siempre es importante tratar de mantener la consecuencia y cuando se cometen errores lo mejor no es salir a defenderlos, sino que reconocerlos y dar una señal de corrección hacia el futuro”, continuó.

Soto también aprovechó el espacio para criticar la defensa que el presidente Boric les hizo el viernes a sus secretarios de Estado: “Me hubiese gustado que en vez de salir a defender a los ministros en un claro error político que cometieron (…), donde la señal es que esto se puede seguir haciendo (…), yo hubiese preferido de que se reconociera el error, que se les hiciera un tirón de oreja a esos ministros y que se les dijera ‘mire, ministra Jara, usted se junta con los gerentes de las AFP en su oficina, en el ministerio, lo registra por la Ley de Lobby y lo informa a la ciudadanía; ministro Grau, usted se junta con los salmoneros en su ministerio, en su oficina, lo registra por la Ley de Lobby y le informa a la ciudadanía’, y así sucesivamente, porque creo que esa es la manera más transparente de actuar y de despejar todo tipo de duda hacia el futuro, que es lo más importante”.

“La confianza hoy día es muy importante y yo creo que el Gobierno si quiere recuperar la confianza, en este tipo de cosas no se puede seguir equivocando“, sentenció.