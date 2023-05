Ante la compleja semana que ha vivido el Partido Por la Democracia (PPD), el diputado de la colectividad Raúl Soto comentó en CNN Chile que el partido “no está muerto ni va a morir. No ha cumplido su ciclo, tenemos mucho que aportar al país, no solamente mirando hacia el pasado, sino que sobre todo construyendo presente y futuro. Pero si bien hay liderazgos importantes, una bancada de seis senadores, 10 diputados, muchos alcaldes, concejales, cores, dirigentes regionales y comunales, que hacen un tremendo trabajo a lo largo del país, y están las ideas, hay un congreso ideológico de 2019 que nos definió como un partido de izquierda democrática, liberal y progresista; por lo tanto, yo creo que las ideas y las personas están. Probablemente, es el chasis institucional el que se ha ido desgastando en el tiempo y hay que hacer un esfuerzo para modernizarlo, actualizarlo a los tiempos modernos, para que venga una renovación y a partir de allí podamos construir, a poner pie al PPD, a también reestructurar la centroizquierda y a contribuir a la gestión del Gobierno”.