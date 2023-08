Ante las críticas que ha recibido el Ejecutivo desde el mismo oficialismo, el diputado del PPD Raúl Soto dijo a CNN Chile: “No comparto las imputaciones penales y criminales que ha hecho el senador Espinoza. Me parece que son irresponsables, creo que esa determinación la tiene que hacer la justicia en virtud de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público y los sumarios administrativos que están abiertos. Tampoco comparto las declaraciones del senado Juan Luis Castro. Yo no solo no me avergüenzo de apoyar a este gobierno, sino que estoy orgulloso de apoyar a este gobierno y especialmente al presidente Gabriel Boric”.

“Este punto político lo hago justamente para decirle al Gobierno que las cosas se están haciendo mal y que quiero que se hagan mejor, que tiene que haber un cambio de rumbo, porque se está perdiendo confianza y credibilidad en el Gobierno, no solo en el mundo político, sino que sobre todo en la sociedad chilena”, sentenció.