En conversación con CNN Prime, el analista internacional, Raúl Sohr, analizó la situación política tras la destitución el ex presidente del Perú, Pedro Castillo. En esa línea, Sohr expresó que “hay varios presidentes que están cumpliendo pena o que las han cumplido, de manera que resulta difícil pensar que él no vaya a otro lugar que a una celda“. Respecto a la figura de Dina Boluarte, el analista sostuvo que “ella se está preparando para gobernar en serio. Que se le haya elegido no es casual, hubiese sido diferente, que hubieran traído a un político de derecha o a alguien de otra corriente”.