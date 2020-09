El consejo asesor COVID-19 recomendó disminuir a 11 días la cuarentena para los casos confirmados con COVID-19, medida que será implementada por el Minsal en algunas semanas, cuando se pueda dimensionar los efectos de Fiestas Patrias.

En conversación con CNN Chile, Rafael González, investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la U. Mayor, indicó que “el tema de los contagios en el 18, lo más probable, es que lo veamos unas 3 o 4 semanas más”.

Con respecto a la medida relativa a las cuarentenas y cómo puede afectar el conteo de casos activos, el experto señaló que “a mí me preocupa, en particular, algo que no he visto desde la definición que tenemos actualmente de aislamiento, que es que no hay ningún requerimiento de cuadro clínico para terminar el aislamiento”.

Lee también: ¿Qué dicen los expertos? El debate por reducción de cuarentenas a 11 días para casos COVID-19

De este modo, González explicó que “se mezclan las cosas: una es la medida en sí de aislamiento, una persona puede estar en aislamiento domiciliario y, en casos específicos, seguir presentando un cuadro de fiebre después de ese plazo estandarizado“.

“Entonces sería adecuada una norma que dijera ‘no tiene fiebre por al menos 24 horas sin ocupar paracetamol o algún tipo de medicamento’. A mí me preocupa que seamos menos cautos que otros países en ese sentido“, añadió.

“Lo otro que me preocupa es el tema de casos activos, que eso se acorta por resolución, y eso incluso incluye a las personas que están hospitalizadas, entonces una persona puede estar 20 días hospitalizadas y haber sido caso activo por 10 u 11, y luego ser contabilizada como recuperado aún estando en ventilación mecánica”, continuó.

Finalmente, el investigador señaló que, de acuerdo a la evidencia, “todavía no termina de haber total claridad de cuándo deja de ser infectante una persona, más allá que en las estadísticas, la mayor parte de la proporción es la primera semana”.

Lee también: ONU tras superar el millón de muertes por COVID-19: “La desinformación mata”