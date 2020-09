La justicia de Ecuador ratificó este jueves la condena a ocho años de cárcel por supuesta corrupción al ex presidente de ese país, Rafael Correa, quien iba a postular a la vicepresidencia en los próximos comicios.

Sin embargo, esta imputación y condena sepultan cualquier intención de Correa de postularse a cualquier cargo público de por vida.

“Eso no se puede llamar justicia, estamos enfrentando una dictadura. Pero sí me preocupa la cantidad de inocentes que están sufriendo allá por tratar de hacerme daño a mí”, dijo el ex mandatario a CNN Chile desde Bélgica.

A continuación, revisamos 5 frases que dejó la entrevista con el ex presidente Rafael Correa:

1. Corrupción basada en “influjos psíquicos”

“Ese caso es una mamarrachada, no va a aguantar nada a nivel internacional. Se inventaron sobornos que no existen. La misma estrategia que le han hecho a Lula o a Evo: agarran una pilla o pillo, le dicen ‘te metemos 20 años a menos que te inventes esto y acuses a Correa o al objetivo político. Eso hicieron con una asesora mía que, abusivamente y a espaldas mías, hizo una empresa y se hacía contratar por las empresas del Estado y se inventaron sobornos. Pero como ni así tenían pruebas o un mensaje, dijeron que yo era el jefe por influjo psíquico. Es verdad. A uno lo condenan por influjos psíquicos, ya es el colmo. Pero están desesperados”.

2. Caso Odebrecht

“¿Cómo se llama el caso? Odebrecht. ¡Y no acusan a Odebrecht! Imagínese la sinvergüenzura. No conozco a los de Odebrecht, siempre me cayeron mal porque al inicio de mi gobierno eran muy prepotentes. Los expulsé el 2008 porque construyeron una represa mal. (…) Regresaron en el 2010, pero nunca los recibí, no los conozco”.

3. Cambio en relación con presidente Lenín Moreno

“Es como Allende, tenía una estrecha relación con Pinochet, si lo nombró comandante en jefe del gobierno. Se llama traición, es tan viejo como la humanidad. ¿Por qué? Por complejos, intereses, todo junto. Este señor desde pocos días después que asumió el mando descubrimos que pactó con nuestros principales enemigos, traicionó todo el plan de gobierno apoyado en las urnas, adoptó el plan de gobierno perdedor, el neoliberalismo”.

4. “Intervención” a gobiernos progresistas

“¿Cree que la dictadura de los ’70 en Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, son casualidad? Esas son estrategias regionales y con apoyo externo. Se articulan las élites nacionales, entre ellas la extrema derecha, pero tienen el apoyo también de la embajada. Esto ha sido hasta racionalizado, es el lawfare, la judicialización de la política. Y es perseguir y tratar de destruir la honra y la libertad y vida de los líderes progresistas. Es tan brutal lo que hicieron con Lula, con Evo, que intentaron hacer con Cristina, que la hemos llamado ‘Plan Cóndor 2’: utilizar la justicia y el poder mediático que crea las condiciones para que jueces temerosos, cobardes o corruptos tan sólo copien los titulares y condenen a líderes progresistas”.

5. Regreso a Ecuador fuera de planes

“Estoy enfrentando a la justicia, bajo la jurisdicción del Estado belga. Cuando llegué al gobierno después de ganar 14 elecciones y la elección presidencial, con mayoría en la asamblea, salí sin una infracción de tránsito, con el 70% de apoyo popular. Cuando denuncian la corrupción de Moreno, en octubre dice en Perú que me quiere ver preso y empieza este ataque, se apoderan de las cortes y todo. Y estoy respondiendo a la justicia pero bajo la jurisdicción del Estado belga y les estoy ganando todo, porque acá nadie les hace caso, son el hazmerreir a nivel mundial. Interpol no les hace caso, el gobierno belga no les hace caso”.

