La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, fue la invitada de este domingo de Tolerancia Cero en CNN Chile. Junto a nuestros panelistas conversaron sobre los temas de contingencia política como los pactos electorales de cara a las elecciones del Consejo Constitucional del próximo 7 de mayo. Además, se refirió al rol del Partido Socialista dentro del Ejecutivo.

Al respecto, la dirigente socialista aseguró que “el respaldo al Gobierno no está en juego”, ante la posibilidad de ir en listas separadas a la coalición Apruebo Dignidad. Además, confirmó que la expresidenta Michelle Bachelet no sería candidata al Consejo tras la decisión del PPD: “Hoy día tenemos dos listas, esa es la realidad (…) En ese escenario la presidenta no sería candidata“.

1. “No es el momento de divisiones. La unidad del PS es un bien”

2. “La lealtad del PS con el presidente (…) va a seguir independiente de la decisión que tomemos, que es de carácter electoral”

3. “El respaldo al Gobierno no está en juego”

4. “Hoy día tenemos dos listas, esa es la realidad (…) En ese escenario la presidenta (Bachelet) no sería candidata”

5. “Yo buscaría personas políticas, buenas para la pelota”

6. Por indultos otorgados por el Ejecutivo: “El efecto político que tuvo no fue bueno y es evidente”