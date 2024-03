La senadora de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez abordó este jueves en entrevista con CNN Chile la polémica por la elección de la mesa directiva del Senado, luego de que José García Ruminot (RN) fuese elegido como el presidente de la misma.

“Impresiona tanta crítica y tan poca autocrítica, me quedé incluso con la sensación de que el senador Araya no es del gusto del Gobierno. Fíjate que para el caso del PPD -las elecciones de quien correría por el puesto- hasta el dia de la votación, minutos antes, no había claridad de si salía Ximena Órdenes o Pedro Araya (…). Vale más a esta altura una autocrítica que echarle la culpa a otros“, expresó.