Un fallo histórico fue el de un tribunal en Francia el lunes luego que condenara a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias al ex presidente Nicolas Sarkozy, aunque suspendió dos años de la sentencia.

Paula Estañol, periodista de Radio Francia Internacional, explicó que para su sector, la derecha francesa, fue una figura muy importante; el último presidente que los llevó al poder.

“Su sector está un poco dividido en la manera de recibirlo. Personeros importantes le dieron su apoyo. De hecho el actual ministro del interior de Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, salió públicamente a decir que apoyaba a Sarkozy, sabiendo que es representante de esa ala sarkozista en el gobierno de Macron”, comentó la periodista.

Esta condena no sólo golpea duramente al ex mandatario francés, sino también a su sector. El partido Los Republicanos no cuenta con un candidato a las próximas elecciones presidenciales, y hoy será aún más difícil levantar un representante.

“Sarkozy era un referente. Cualquier persona de derecha pasaba por su oficina a consultarle sobre cualquier tema. Macron lo hizo también, hasta hace poco si había problemas acudía a él. ¿Cuánto puede pesarle ahora a Macron? Le puede costar algún tipo de peso”, agregó Estañol.

En ese sentido, lo que convoca La República En Marcha de Macron no es suficiente y necesita del respaldo de Los Republicanos y toda la derecha francesa. Más aún cuando sectores de centroizquierda que antes votaron por Macron para evitar el extremismo de Marine Le Pen, hoy no lo harían.