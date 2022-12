El comandante de Bomberos de Viña del Mar, Patricio Brito, condenó en CNN Chile el actuar de la población durante la emergencia del megaincendio que afectó a la parte alta de la comuna. “Quiero destacar la imprudencia de la gente. Yo estaba por calle Alejandro Navarrete y la verdad es que un momento fue un caos, porque los vehículos lamentablemente no dejaban pasar a Bomberos. En ese sector se quemaron casas porque la gente no dejó pasar a Bomberos, porque dejaban los autos estacionados a media calle y los carrobombas no podía pasar (…) Lo digo muy responsablemente, la gente fue a mirar, parece que para ellos esto parecía como que fuesen los fuegos artificiales de Año Nuevo, porque la verdad es que gente con familias enteras, con niños, sacándose fotos. Lo encontré una falta de respeto tremenda”, afirmó.