“Probablemente si no se hubiera viralizado como se viralizó, ni siquiera nos hubiésemos enterado, lo que refleja la normalización de situaciones tan críticas y graves como la que hemos conocido”, fue la reflexión de Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, sobre los maltratos al interior de un centro del Sename denunciados este martes a raíz de un video.

Según el servicio, lo ocurrido este lunes en la Residencia Familiar Carlos Antúnez fue una “desregulación de un niño”. Esto significa que un menor que vive al interior de la sede de Providencia tuvo una crisis, situaciones ante las cuales hay una serie de protocolos, ninguno de ellos con violencia física ni psicológica.

Es por los sonidos captados en el registro que se deduce que hubo golpes mientras un niño llora desesperadamente, algo que aún queda por ser investigado. Ante esa tesis, la defensora señaló que convocó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para revisar posibles apremios ilegítimos.

“Me llama la atención la complacencia del gobierno en esta materia, y del servicio, de manera permanente. No puedo entender que alguien pueda representarse como creíble el decir que están las personas idóneas el abordaje y la intervención con niños vulnerados en sus derechos si seguimos conociendo casos de esta gravedad”, afirmó la defensora de la Niñez.

Muñoz continuó apuntando la forma en que el Sename y su directora regional Carla Leal ha abordado este caso, expresando que lo plantean como si fuera responsabilidad del menor y las crisis que vive.

“La pregunta que me gustaría que se respondiera desde el Sename es qué se ha hecho para evitar este tipo de situaciones y no que terminemos oyendo como justificación que son los niños los que tienen los problemas, y como son problemáticos en definitiva el servicio no es capaz de hacerse cargo de su situación y este tipo de hechos se producen”, insistió.

Por otro lado, la defensora subrayó la relevancia del lugar donde ocurren los hechos: la Residencia Familiar Carlos Antúnez, inaugurada por el presidente Sebastián Piñera en 2019 como parte del nuevo sistema de protección de menores vulnerados.

Esta misma estuvo en los titulares cuando se viralizó otra denuncia de malos tratos. Fue en noviembre de 2020, y vecinos de la ex Residencia de Alta Especialidad acusaban cómo veían los maltratos que sufrían las y los internados.

“Ojo, es una de las residencias nuevas. O sea, es donde supuestamente se han hecho los cambios para que niñas, niños y adolescentes no sigan siendo vulnerados en sus derechos, en razón a los cuestionamientos permanentes que tiene el Servicio Nacional de Menores”, añadió.