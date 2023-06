En medio de la discusión por la figura del delegado presidencial, el gobernador de la Región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, anunció en CNN Chile que la Asociación de Gobernadores (Agorechi) decidió suspender las conversaciones con el Ejecutivo.

“Ya teníamos más de un año y medio conversando con el Gobierno en una materia que para nosotros es muy sensible, porque es particularmente un compromiso de campaña del presidente Boric, quien dijo que sin letra chica, la descentralización avanza y se terminan los delegados presidenciales. Eso lo ha dicho muchas veces, y el 31 de mayo se presenta finalmente un proyecto de reforma constitucional donde no se elimina el delegado, sino que se le cambia solamente de nombre y se fortalece la figura. Por lo tanto, ya pasado cerca de dos semanas de distintas conversaciones que hemos tenido con el Gobierno Central, anoche en reunión de la Asociación de Gobernadores, hemos decidido suspender las conversaciones con el Gobierno hasta que no se retire este proyecto de ley y partamos de verdad conversando sobre la descentralización de nuestro país”, manifestó.