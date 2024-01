El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, confirmó este miércoles que irá por la reelección en los comicios de octubre con un eventual apoyo desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Socialista (PS).

La autoridad de Santiago transparentó su intención indicando que contaría con el respaldo de distintos sectores políticos, incluyendo su antigua colectividad, porque “tres años y medio es bastante poco”, dijo en entrevista con Noticias Express de CNN Chile.

“Tengo absolutamente decidido volver a postularme”, afirmó.

¿Qué dijo?

Orrego comentó que tomó la decisión, considerando el apoyo de la ciudadanía, “que es lo más importante y que respalda bastante nuestra gestión”, así como también el apoyo que ha recibido por alcaldes de la región, a quienes definió como sus “principales aliados”.

“El otro día tuvimos una muy buena reunión con alcaldes y alcaldesas representantes de casi todos los sectores del mundo de la centroizquierda y la izquierda, que manifiestan abiertamente su apoyo y que, obviamente, están haciendo votos porque sus partidos, ya que soy independiente, me apoyen”, sostuvo.

En ese sentido, el jefe regional aseguró que “hay varios partidos que me han señalado su interés en apoyarme, no solo mi ex partido -la Democracia Cristiana-, sino que también el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical”, aunque, precisó que continúa en conversaciones.

Sin embargo, en caso de existir acuerdo en las colectividades políticas, Orrego dijo que juntará firmas para poder postularse. “Pero creo que hay bastante buena discusión de todos los actores, independiente de que yo no soy un miembro del Gobierno o la coalición de Gobierno, yo creo que la gente reconoce que hemos tenido una visión muy de Estado para trabajar en la región”, sentenció.