El presidente Sebastián Piñera anunció este lunes la creación de un registro nacional de deudores de pensiones alimenticiasen medio de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

En conversación con CNN Chile, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, afirmó que “este es un proyecto tremendamente relevante porque va a impulsar un cambio de paradigma, nosotros queremos erradicar la cultura del incumplimiento que se ha instalado en nuestro país”.

“Hoy día en el país para muchos hombres, lo digo porque el 99% de los deudores son hombres, pareciera que les avergüenza o complica más deberle a una casa comercial y estar en el Dicom que no pagar las deudas de alimentos y esto es lo que trabajar este proyecto de ley”, dijo.

La autoridad detalló que “aquí la carga cae en el deudor, una vez que él entró en este registro, él será el que se va a tener que movilizar pagando sus deudas o llegando a un acuerdo serio y consistente con los tribunales que garantice que la deuda va a ser pagada en cuotas y así poder ser eliminados del registro”.

“Lo importante es que se busca poner los incentivos correctos, no me cabe duda que lo van a pensar 10 veces antes de no pagar las pensiones de alimentos, les va a complicar la vida a los deudores”, añadió.

Con respecto a las manifestaciones que se registrarán esta jornada, la ministra señaló que “esperamos que hoy día la conmemoración a un día tan relevante sea de forma prudente, creativa, hay formas de conmemorar este día con la misma fuerza, pero entendiendo que estamos viviendo una crisis sanitaria”.

Finalmente, señaló que el llamado es a una conmemoración con distanciamiento social: “A mí me encantaría haber abrazado a miles de mujeres que respeto y admiro en nuestro país, pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar en esas miles de mujeres que llevan un año casi o un poco más en nuestro sistema de salud, que está tensionado nuevamente, y para ganarle a esta pandemia tenemos que ser responsables todas y todos“.

