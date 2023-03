El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, rechazó los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respecto a las vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social: “No comparto para nada sus declaraciones”. Mirosevic afirmó que es un error creer que “uno tiene que equilibrar el resguardo a las policías con la defensa de los derechos humanos (…). No podemos relativizar los derechos humanos, le ha costado tanto a la humanidad avanzar en esto que no podemos volver atrás. Poner las dos cosas como si fuera una o la otra es algo propio de las dictaduras, no de las democracias”.