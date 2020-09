El secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, reiteró el portazo del Gobierno a garantizar el voto de las personas contagiadas con COVID-19 en el plebiscito del 25 de octubre.

En entrevista con CNN Chile, el ministro se refirió al proyecto de parlamentarios de oposición y dijo que “cambiar las reglas del juego a 50 días… el riesgo es alto. Cambiar la ley es la más fácil de todas, pero si esto no funciona bien, ¿a quién le van a echar la culpa? No a los que cambiaron la ley, le van a echar la culpa al Servel, al Gobierno, etc.”.

“Nosotros como Gobierno no vamos a impulsar, y el Servicio Electoral también ha coincidido en eso, una modificación que permita una alternativa porque creemos que el riesgo es alto de que no funcione bien”, enfatizó.

Ante las crítica de quienes señalan que no hay voluntad del Gobierno para avanzar en el voto domiciliario, respondió que “voluntad hay, lo que pasa es que tiene que haber sentido de realidad y que las cosas resulten bien”.

Riesgo por Fiestas Patrias

Tanto el ministro de Salud, Enrique Paris, como la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, han reconocido que existe el riesgo de un posible aumento de contagios durante las Fiestas Patrias. Pese a ello, el Ejecutivo dispuso de un permiso especial para que las personas se puedan reunir en pequeños grupos durante esos días.

Consultado sobre esa situación, Monckeberg dijo que “son tres días y hay que tener sentido de realidad. La autoridad sanitaria propone y hace un planteamiento que compatibilice celebraciones familiares versus celebraciones masivas”.

“El plan ‘Paso a Paso’ se corrigió en la lógica de ser más estricto en esos tres días porque hay comunas que están en situaciones de mayor desconfinamiento y en esos tres días van a tener que retroceder respecto de la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro”, afirmó.