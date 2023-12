La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo que el clima en el primer proceso constitucional “fue muy malo” y que grupos políticos al interior de la Convención “se marearon” tras triunfar en las elecciones de 2021.

“Yo creo que fue muy malo. Yo no estaba en Chile, por lo tanto, es lo que me han contado después como, Patricio Fernández u otras personas, sobre cuál era el clima interno”, comentó a Influyentes de CNN Chile. “Y el clima era muy malo y yo creo que es malo cualquier proceso en el cual tú impones ciertas cosas y no trates de llegar a acuerdo”, agregó.

Incluso, Bachelet indicó que, según lo que le mencionaron, “había un grupo no menor de gente de derecha que estaba por el Apruebo con reformas, y que, justamente por temáticas de índole humana, de malos tratos, finalmente decidieron rechazar. No sé en la urna, pero al menos ahí dentro de la asamblea”.

En ese sentido, manifestó que “es malo que uno pretenda, a través de una Constitución, imponer un modelo cualquiera”.

“Había muchos constituyentes que tenían poca experiencia política”

La expresidenta también dijo que “efectivamente esa propuesta contenía algunos elementos muy interesantes a mi juicio, algunos que me parecían maximalistas, francamente, además del proceso mal llevado que no incluyera la mirada de más gente; pero había temas medioambientales importantes, sobre pueblos indígenas había cosas importantes y sobre mujeres había cosas mejores que las que vemos ahora”.

De este modo, Michelle Bachelet sostuvo que, más que un autogol que tuvo el sector de izquierda en el primer proceso, como comentan algunos desde el mundo político, “yo creo que había muchos constituyentes que tenían poca experiencia política, que tenían poca experiencia de negociar y yo tengo la impresión de que, junto con lo que pasó con el primer plebiscito -y pasó en esta también-, es que hay grupos políticos cuando se sienten en mayoría se marean y quieren imponer una visión de país al resto”.

Finalmente, la periodista Paula Escobar le consultó a la expresidenta si a su juicio hubo personas que se “marearon” en la Convención. “Yo creo que sí”, respondió.

