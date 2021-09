En conversación con CNN Chile, el hoy ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami se refirió al fallo que emitió el día sábado el Primer Tribunal Electoral (Tricel) de la Región Metropolitana, que lo dejó fuera de las elecciones presidenciales del mes de noviembre.

En ese contexto, el abanderado del PRO señaló haber ganado un juicio que no tuvo “nada que ver con el caso OAS” y agregó: “Después de ganar frente a un jurado imparcial (…) fui declarado inocente, y terminado el juicio se suspenden inmediatamente las cautelares”.

“Nunca hubo delito, era mentira. Lo importante ahora es que ayer un Tribunal Electoral, parte de nuestra institucionalidad, dice ‘por el juicio por que el que usted acaba de ser absuelto, nosotros consideramos que no puede inscribirse’. Es una injusticia, un absurdo”, aseguró el progresista, que además aseveró que la decisión tomada por el Tricel “viola el principio de presunción de inocencia que estableció el TC por unanimidad”.

Al ser consultado por el caso SQM, del que aún no existe una sentencia, ME-O explicó que el TC “dijo sobre esa causa que no es aplicable” y que además viola el derecho internacional. “Nadie puede ser condenado sin un juicio, eso no existe”, sentenció.

Y en esa línea también señaló: “justamente acabo de ganar un juicio de siete años (…) se gastaron unos $500 millones de pesos en ese juicio a costa de todos nosotros y lo gané”.

En cuanto a las elecciones presidenciales de noviembre, Enríquez Ominami afirmó: “voy a estar en la papeleta en noviembre, por una convicción de cambio, por una fuerza confiable de cambio, porque el cambio es hoy y no mañana”

Por último, el representante del PRO confirmó que si el Tricel no acepta la apelación en su caso, acudiría a instancias internacionales, pues “lo que ocurrió ayer viola el derecho internacional, que establece dos cosas: primero, que existe la presunción de inocencia, nadie sin condena puede ser castigado. Y segundo, establece que una persona inocente no puede ser condenada porque fue declarada inocente”.