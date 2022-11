El ex candidato presidencial y fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, conversó con Noticias Express de CNN Chile sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial en Brasil, donde Lula da Silva se impuso por un estrecho margen a Jair Bolsonaro, quien hasta este martes aún no reconoce su derrota. Al respecto, el ex parlamentario señaló que “Bolsonaro es un líder de oposición que se está autodestruyendo en estas horas. Es un salvaje, se está transformando en un caudillo patético y que está destruyendo la democracia brasileña“. Además, expresó que “el perdedor (Bolsonaro) tiene que ir y cumplir con la misa, la liturgia, la democracia, que es reconocer el triunfo de Lula”.