Hace algunos días, el presidente Gabriel Boric aseguró que su administración no es neutral frente al devenir del proceso constituyente, lo que ha despertado críticas de diversas personas, entre ellos el convencional Luis Mayol (RN), quien sostuvo que el “Gobierno comete un grave error al actuar en forma corporativa”.

En entrevista con CNN Chile, el abogado recalcó que la ley “es bastante clara en que los funcionarios antes de las 18:30 no pueden actuar en manera individual haciendo este tipo de propagandas o sugerencias y menos con recursos del Estado. El Gobierno comete un grave error al actuar en forma corporativa, al hacer recomendaciones o decir que no va a ser neutral. No corresponde“.

“Desde el punto de vista político, a lo mejor, el Gobierno pretende inmiscuirse o tirarle algún salvavidas a la Convención Constitucional (CC) que realmente, según muchos, se está desfondando y teniendo cada vez un porcentaje mayor de gente que lo está rechazando”, agregó.

Sin embargo, el convencional recalcó que el “salvavidas” del Ejecutivo a la CC “puede ser incluso de plomo, ya que el Gobierno tampoco está gozando en este momento de mucho apoyo y está aumentando su nivel de rechazo, así que es una sociedad que tal vez no tenga muy buenos resultados“.

Por otro lado, Mayol recalcó que su posición en la Convención “ha sido siempre realizar el mayor esfuerzo y ser, con mi sector, los aplicados del curso para que esto funcione y se haga bien. Estamos dejando en la historia que nosotros presentamos muy buenas propuestas, ninguna ha sido aceptada, eso sí”.

“Ya faltando tan poco, yo estoy cada vez más escéptico porque hay normas muy malas (…), absolutamente inconsistentes y no son propias de una Constitución. Un porcentaje muy alto de las normas que ya están en el texto constitucional son materia de ley, van mucho al detalle, así que esto va a ser muy difícil de entender”, añadió.