Máximo Pavez, académico de Derecho Constitucional (PUC) e integrante de la comisión de expertos definida por la UDI, conversó en Noticias Express sobre el rol que tendrá la entidad. “Una Constitución significa un documento jurídico-político que ordena el ejercicio del poder, el límite del poder, los frenos y contrapesos entre las instituciones y asegura los derechos de las personas. La Constitución no es el espacio para discutir cosas que le corresponden al Congreso, a las leyes. No es el lugar del detalle de la política pública, no es para saldar deudas históricas, no es para saldar revanchas de sectores identitarios, no es para reivindicar nada. Es para ordenar el poder. Por eso se llama ‘Constitución política’”.