El doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad de Talca Mauricio Morales advirtió que el presidente Gabriel Boric realizaría un inmediato cambio de gabinete en caso de que se apruebe el proyecto que busca un nuevo retiro de los ahorros previsionales.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el especialista analizó el primer mes de administración del mandatario y los desafíos que ha tenido, sobre todo por el reciente episodio protagonizado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Respecto al proyecto de quinto retiro, Morales manifestó que desde su perspectiva, “en caso de que el quinto retiro vea la luz, eso va a implicar inmediatamente un cambio de gabinete, porque el ministro Mario Marcel no podría seguir avanzando en su plan de recuperación y tampoco en los objetivos económicos del actual gobierno debido a que encontraría en el Congreso prácticamente un enemigo, toda vez que se les ha dicho en todos los tonos que avanzar hacia un quinto retiro implicaría, entre otras cosas, incrementar la inflación entre 4 y 5 puntos en comparación a lo que ya tenemos”.

En ese sentido, el académico sostuvo que “esa advertencia de Marcel es muy clara y si los legisladores no entienden el argumento de Marcel y votan a favor del quinto retiro, me parece que Mario Marcel no tendría mucho que hacer dentro del gabinete, por lo tanto, es una situación que podría tener impacto económico claramente, pero también un impacto político muy decisivo en el corazón del equipo económico del Gobierno, y eso es muy grave”.