Los casos de COVID-19 han aumentado un 31% en la Región Metropolitana durante las últimas semanas y los contagios post vacaciones han superado al proceso de vacunación.

Sobre el escenario actual, en conversación con CNN Chile, el académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Mauricio Canals, señaló que “lo que se ve actualmente es un crecimiento muy importante de la epidemia en todo Chile, lo que lo hace muy diferente a la situación previa”.

“Hay dos consideraciones que la hacen muy diferentes a la época de mayo-junio del 2020: uno es que, actualmente, la proporción de susceptibles ha cambiado, ya que mucha gente se ha contagiado y, por otro lado, hay un proceso de vacunación en curso”, dijo.

“Actualmente la epidemia no está centrada en Santiago sino que está centrada fundamentalmente en el sur de Chile, con un aumento importante en el último tiempo en la Región Metropolitana. Es decir, hay fenómeno de progresivo aumento a nivel de todo el país”, describió.

Sobre cómo podría repercutir la inoculación en las cifras de contagios, el experto señaló que “yo tenía esperanza en que el aumento en la proporción de vacunas, como estaba siendo tan acelerado, pudiera producir un quiebre en la curva de crecimiento, que yo esperaba que ocurriera a final de la semana pasada o en esta“.

“Sin embargo los números que se están dando actualmente no están mostrando ningún indicio de que este quiebre se produzca sino que todo lo contrario”, añadió.

Como ejemplos, mencionó que “sigue el R efectivo de más de 1,1, es decir, aumentos de más de 10% semanales y la carga de infectados activos es muy alta. Eso es tremendamente preocupante ya que este aumento de casos que se está viendo va a repercutir fuertemente en las UCI a finales de esta semana y en la próxima. Es una situación alarmante con la capacidad que tenemos”.

Sobre las medidas que se debieran aplicar, Canals mencionó retomar la tasa acelerada de vacunación y reforzar la percepción de riesgo ante la pandemia.

“El tercero son las intervenciones epidemiológicas, no queda más que aumentar las restricciones, sencillamente establecer cuarentenas en unidades más macro. La comuna no parece ser la mejor unidad para la toma de decisiones, en particular en Santiago, creo que el gran Santiago se comporta como una sola unidad y no como comunas particulares”, detalló.

Finalmente, señaló que “el gobierno está tratando de establecer una buena relación entre lo que es la economía, la reacción de la sociedad y el aspecto sanitario. Desde el punto de vista sanitario, no cabe duda que las cuarentenas son una buena medida y sirven“.