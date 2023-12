Tras el acuerdo Codelco-SQM para la extracción de litio, el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo comentó a CNN Chile: “Me parece innecesario que Codelco sea controlador a partir de 2031. No le aporta nada. Codelco hoy día tiene que montones de desafíos en su negocio principal: el cobre, que es donde sabe; y me parece que no era necesario entrar a controlar un negocio que no sabe a partir de 2031. Ahora, ¿cuáles son los matices de aquello? Que el acuerdo también incorpora algunos derechos a veto que van a tener los accionistas que no son controladores en las distintas etapas: la primera etapa en el caso de Codelco, y la segunda etapa en el caso de SQM”.

“Me parece que ahí es importante ver cómo queda ese derecho a veto, porque es importante proteger, sobre todo la operación del litio, de una empresa que además tranza internacionalmente, etcétera, durante la operación a partir de 2031. Por lo tanto, más allá del control que tenga Codelco en ese minuto, las especificaciones que queden en el contrato final, de cuál va a ser el derecho a veto y que cosas tenga SQM, pueden mitigar este riesgo, que yo le llamo, Codelco controlador”, agregó.