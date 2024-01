Tras la solicitud que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, hizo para remover a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, la directora de Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Maritza González, dijo a CNN Chile: “No lo vemos como que está en contra del Ministerio Público, sino que está ejerciendo los derechos respecto de una causa en particular. No es como un hecho grave”.

“Además, hay que tener presente que son miles las investigaciones que existen actualmente que también se llevan en aristas paralelas y también existen otros fiscales involucrados (…). Lo importante acá es que se lleva a cabo una investigación objetiva e imparcial y que no tiene que ver con una institución en general. Nosotros tenemos la mejor de las relaciones con Carabineros de Chile”, añadió.