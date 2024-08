“Sabemos quiénes son”: Alcalde de Padre Las Casas condena ataque contra tren de pasajeros

Ayer, un grupo de sujetos le lanzó artefactos con fuego a un tren que transitaba con pasajeros por el cruce Barnet y desplegaron un lienzo exigiendo el traslado de Héctor Llaitul a un módulo de comuneros. “No me alcanza para calificarlo como un acto terrorista, (pero) sí un acto delictual absolutamente”, dijo Mario González, en CNN Chile Radio.

El alcalde de Padre Las Casa, Mario González, condenó el ataque ocurrido ayer contra un tren de pasajeros en la comuna y aseguró que, como equipo municipal, saben quiénes son.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de ayer, un grupo de encapuchados comenzó a hacer barricadas con neumáticos en el cruce Barnet de la comuna. Para posteriormente encender fuego y así evitar el paso de vehículos por el lugar.

Mediante un video se aprecia un grupo de ocho sujetos, con overoles, colocando los neumáticos en la vía. Pero lo más grave vino después, cuando uno de ellos lanzó fuego a un tren de pasajeros que pasó por el lugar en dicho momento.

Después desplegaron un lienzo pidiendo el traslado de Héctor Llaitul, condenado a 23 años de presidio por diversos delitos y que actualmente está en huelga de hambre, a un módulo de comuneros.

“Sabemos quiénes son”

Este jueves, en entrevista con CNN Chile Radio, el alcalde González reiteró su condena al hecho y afirmó saber quiénes lo cometieron el ataque. Al respecto, indicó que el municipio presentará los antecedentes al Ministerio Público.

“Padre Las Casas es una comuna muy tranquila. Si bien cada cierto tiempo en un cruce desde la carretera 5 Sur hacia Padre Las Casas, cruzada sur o cruce Barnet, jóvenes –no voy a especificar quiénes son, pero sabemos quiénes son– permanentemente cruzan barricadas, nunca había sucedido un acto tan deleznable, tan delictual como el que cometieron ayer de no solamente generar una barricada con neumáticos, sino que además tirarle fuego a través de un líquido inflamable al tren que iba corriendo hacia Temuco”, afirmó.

“La verdad es que esto no había sucedido, así (con) este grado de acción tan terrorífica”, agregó.

Al respecto, comentó que, como municipio, le dispondrán todos los antecedentes que tienen al Ministerio Público.

Posteriormente, los periodistas Carolina Urrejola, Fernando Paulsen y José Miguel Mardones le consultaron si, a su juicio, el ataque es un hecho de caracter terrorista. “No me alcanza para calificarlo como un acto terrorista, (pero) sí un acto delictual absolutamente”, contestó.

Después, se le insistió en argumentar sus declaraciones. “Generalmente, acciones de este tipo se generan en distintas partes del país. Yo no sé -no soy jurista, yo soy químico farmacéutico- como para determinar si este hecho que, de todas maneras, es un acto delictual, reprochable y deleznable, alcanza como para llamarlo terrorista. Si es así, bien, no tengo ningún problema en decirlo, pero no tengo los elementos de prueba o los elementos jurídicos como para catalogarlo terrorista”, sostuvo.