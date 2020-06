En diálogo con CNN Chile, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a las críticas que ha recibido desde sectores de la derecha por su postura frente a la propuesta del retiro del 10% de los fondos de la AFP en el contexto de la crisis sanitaria.

El diputado respondió a los cuestionamientos de la ex ministra y actual directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillos, quien dijo que no se siente “representada por políticos de derecha que rápidamente salen a comprarse ideas de izquierda”.

“Cada vez que me han preguntado por el tema, he dicho que es la última opción. Que ojalá podamos hacer transferencia de recursos para las personas que les va a llegar el IFE y no les va a alcanzar o a las que no les llega el IFE”, contestó Desbordes.

Luego, añadió: “Lamento sus declaraciones y son poco afortunadas porque siempre he dicho que ojalá tengamos otra alternativa sobre la mesa. Y también lamento que ella haga críticas sin proponer nada. Es bien fácil hacerle la crítica a uno y usar la muletilla del populismo, cuando te quieren descalificar”.

“Hay un sector que cree que uno tiene que tener libertad para todo, pero en el caso de los fondos de pensiones, que es una imposición que le hace el Estado a las personas, hay cero libertad. Para los que nos tildan de izquierdistas. Pusimos un tema sobre la mesa que no estaba visibilizado, que es el tema de la clase media”, argumentó

Desbordes relativizó que sus propuestas sean de “izquierda” y ejemplificó con la mandataria de Alemania, Angela Merkel: “Ella es de derecha en Europa. Si uno lo compara con Libertad y Desarrollo podría pasar por marxista y uno podría pensar que estudió en La Habana. Pero en Alemania ella es de un partido de centroderecha moderno que incorpora a la lógica de defender la libertad y el mercado con un componente social muy importante”.

También respondió a los juicios de Andrés Allamand quien aseguró que “ha fallado en unir a la centroderecha” y confirmó que no lo apoyará en las internas del partido.

“A él le han dicho lo mismo que me dicen ahora a mí, así que lamento sus declaraciones. La mayoría en el partido sí apoya mi gestión en términos de poner sobre la mesa los puntos de vista que a nosotros, un partido mayoritariamente de clase media, nos aprieta, nos complica”, señaló.

Y sostuvo: “Me parece triste que estemos hablando de las internas de un partido político, cuando se están muriendo las personas en Chile. Cuando estamos metidos en una crisis económica gigantesca. Las internas son a final de año, me parece por lo menos frívolo. Le pido que tengan paciencia, que calmen sus ansiedades”.

Por último, opinó sobre la polémica que ha desatado el presidente Piñera tras ser visto comprando vinos en plena pandemia: “Creo que el licor no es esencial, creo que deberíamos restringirlo y por lo tanto este tipo de locales no debería estar funcionando”.

“Cuando veo que Juan Sutil (presidente de la CPC) dice que no hay derecho del Estado de decidir qué es lo esencial y qué no, estamos dando una señal de que justificamos cualquier cosa como esencial y estamos llevando a miles de personas todos los días a trabajar en empresas que no son esenciales, estamos arriesgando la salud de los trabajadores, y estamos impidiendo que se controle la pandemia”, finalizó.