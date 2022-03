Ricardo Martínez presentó este miércoles su renuncia como comandante en jefe del Ejército en medio de la investigación por fraude liderada por la ministra en visita Romy Rutherford.

En conversación con CNN Chile, el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, aseguró que “el general Martínez toma una decisión correcta, lo hace pensando en el Ejército. Es absolutamente correcto”.

“El sistema de justicia militar ya no resiste más (…) el sistema procesal que juzga a los militares es anacrónico y ha sido condenado internacionalmente”, aseveró el ex secretario de Estado.

Asimismo, Desbordes explicó que “el sistema penal antiguo en el que opera el sistema procesal militar tiene secreto de sumario y la persona que está siendo investigada no tiene acceso a la información”.

“He conversado con Martínez y él me ha dicho que tiene tranquilidad, ha hecho lo correcto y no ha cometido delito. El problema es el sistema donde se va a estar juzgando, porque no tiene garantías”, dijo el ex ministro.

Finalmente, Desbordes reiteró que Martínez “tiene todo el derecho a la presunción de inocencia”.