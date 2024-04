Mario Desbordes, candidato de Chile Vamos para competir por Santiago en las municipales de octubre, manifestó que Republicanos “está más cerca” de apoyarlo a él que a Aldo Duque en la carrera por Santiago. El respaldo que le dio a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial es una de las principales razones. “No solo no me arrepiento, después de estos dos años de gobierno de Boric, no tengo ninguna que hice lo correcto”, dijo al respecto en entrevista con CNN Chile.

“¿Usted cree que un gobierno de Kast hubiese sido mejor que el actual?”, le preguntó Mónica Rincón. “No tengo ninguna duda. En manejo económico, de relaciones internacionales, de seguridad pública. No tengo ninguna duda”, respondió.