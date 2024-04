El candidato por Santiago de Chile Vamos, Mario Desbordes, afirmó que las candidaturas de Jaime Bello en Providencia e Isabel Plá en el Gobierno Regional (GORE) metropolitano no están zanjadas al interior de la coalición.

¿Qué pasó?

Durante el fin de semana hubo una pequeña disputa al interior de Chile Vamos, luego que la colectividad liderada por el senador Rodrigo Galilea afirmada que Mario Desbordes era el postulante de la coalición para competir en las elecciones municipales de octubre. No obstante, esto no fue ratificado en el momento por Evolución Política (Evópoli) ni la Unión Demócrata Independiente (UDI).

De hecho, el diputado gremialista Guillermo Ramírez fue tajante en sostener -en Canal 13- que su partido aún no tenía candidato y que el exministro era el aspirante solo de RN.

Finalmente, Desbordes fue confirmado ayer como postulante único de la coalición.

¿Apoyo a Bellolio y Plá?

Tras el anuncio, Mario Desbordes, ya como candidato único por Santiago de su sector, fue entrevistado por CNN Prime de CNN Chile para abordar su postulación y los respaldos en la oposición. En ese sentido, la periodista Mónica Rincón le consultó si en las negociaciones previas al anuncio se le pidió apoyar a Isabel Plá, que es la carta de la UDI para la gobernación metropolitana, o a Jaime Bellolio, quien sería el abanderado del gremialismo para suceder a Evelyn Matthei en Providencia.

“No. El problema del fin de semana es que la UDI quería que hubiera anuncios de varios candidatos de los tres partidos al mismo tiempo y no solo del candidato de RN -ahora de Chile Vamos- en la comuna de Santiago. Ese fue fundamentalmente el problema”, respondió.

Incluso, Desbordes dijo que la situación en Providencia “no está zanjado: “Hoy día, a mí me dijeron que no (…). Me acaban de decir que no”.

Al respecto, se le preguntó si Nicolás o Cristián Monckeberg -ambos militantes de RN- todavía podrían competir en la comuna. “Entiendo que están en ese proceso ahora”.

Respecto al GORE metropolitano, Mario Desbordes aseguró que ese tema no lo consultó en las directivas. “Estaban conversando. Estaban full reunión los tres secretarios generales”. Sin embargo, fue enfático en sostener que no le pidieron que apoye a Plá a cambio del respaldo que recibió.

“¿Le gustaría apoyarla?”, le consultó en ese sentido Mónica Rincón. “Renovación Nacional tiene Rosa Oyarce (exseremi y militante de RN). Tenemos dos buenos nombres y si es la Isa, yo feliz de trabajar por ella. Lo mismo con la Rosa. Son dos amigas mías. Dos tremendas funcionarias y servidoras públicas. Yo quiero esperar a que Chile Vamos decida quién es la persona”, contestó.

Oyarce dice que no le comunicaron que Plá sería la carta de Chile Vamos

La situación de Oyarce genera aún más duda. Esto luego que la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, aseguró que la exministra Isabel Plá es la candidata única de Chile Vamos para la gobernación metropolitana.

No obstante, la exseremi afirmó a CNN Chile que nadie le comunicó que ya había una decisión oficial. “Yo tengo entendido que no es así, porque ayer conversé y tuve una reunión con la secretaria general del partido y hasta el momento yo no tengo ningún llamado”, expresó.

Por su parte, Isabel Plá planteó que todos los partidos tienen el derecho y el deber de proponer sus cartas. Sin embargo, lo importante es que la oposición “tome decisiones inteligentes y generosas”.