Tolerancia Cero tuvo como invitado el ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes. En conversación con los panelistas, abordó diversos temas: desde el pacto del 15 de noviembre de 2019 hasta su fallida campaña por llegar a las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Acá, los mejores 5 momentos que dejó la entrevista en un nuevo capítulo del programa de debate político de CNN Chile.

1. “Espero que no se apruebe un cuarto retiro, sinceramente”

“Yo espero que si se extiende el IFE, solucionamos buena parte. Yo espero que no se apruebe un cuarto retiro, sinceramente”.

#ToleranciaCero | Mario Desbordes: "Espero que no se apruebe un cuarto retiro, sinceramente". EN VIVO ➡️ https://t.co/rE9vXQPXaY pic.twitter.com/ZCYIwEsdqy — CNN Chile (@CNNChile) August 2, 2021

2. Lealtades en Renovación Nacional

“Todos lo vimos bailando (a Chahuán) en la noche en el comando de Sichel. Dos tercios de los diputados no me apoyaron”.

#ToleranciaCero | Mario Desbordes y el apoyo a su candidatura presidencial: "Todos vimos bailando a Francisco Chahuán en el comando de Sichel". EN VIVO ➡️ https://t.co/rE9vXQPXaY pic.twitter.com/cvLoyb2Jcg — CNN Chile (@CNNChile) August 2, 2021

3. ¿Fue un error postular a la directiva de RN mientras corría la campaña por primarias? Mario Desbordes cree que no

“La campaña tuvo un primer período difícil porque hubo que dedicarse a la elección interna y ¿fue un error postularme? No. No tenía alternativa, sino habría tenido dos meses a la directiva en mi contra, en vez de uno, y tomé la decisión de ir. Ese día analizamos: ¿me bajo o no? ¿Seguimos o no? Si aquí ya está perdida la elección, y seguimos porque teníamos que sembrar. No se logra lo posible si no intentas lo imposible”.

#ToleranciaCero | ¿Fue un error postular a la directiva de RN mientras corría la campaña por primarias? Mario Desbordes cree que no: "No tenía alternativa, habría tenido dos meses a la directiva en contra, no un mes". EN VIVO ➡️ https://t.co/rE9vXQPXaY pic.twitter.com/GJEyEh0FOA — CNN Chile (@CNNChile) August 2, 2021

4. Votos de la centroderecha por Boric

“Creo que toda la gente de centroderecha que partió a votar por Boric pensando en que le hacía un favor a la elección, cometió el error más grande la vida, porque Daniel Jadue era bastante más nítido en términos para poder competir con él que lo que es Gabriel”.

#ToleranciaCero | Mario Desbordes: "Toda la gente de centroderecha que partió a votar por Boric cometió el error más grande de la vida". EN VIVO ➡️ https://t.co/rE9vXQPXaY pic.twitter.com/AzAdEIQq7r — CNN Chile (@CNNChile) August 2, 2021

5. “La derecha no puede seguir mirando para el lado”

Para finalizar, el ex ministro señaló que “es fundamental que la derecha se destete del gran empresariado, defendemos un modelo, que es la economía social de mercado, no a empresarios, yo no defiendo a empresarios. La derecha no puede seguir mirando para el lado con la integración vertical de la Isapre, la clínica y el laboratorio”.