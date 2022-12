La doctora en Ciencias Políticas, Marina Lacalle, conversó con CNN Chile este martes, y se refirió a la condena a la vicepresidenta y ex mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por seis años de prisión e inhabilitación perpetua para optar a cargos públicos. Sobre los pasos a seguir señaló que “la sentencia deja claro que no va a ir a prisión” y agregó: “mientras no haya sentencia firme, ella puede ser candidata”. Otro aspecto relevante, indicó Lacalle, es que “siendo vicepresidenta de la nación tiene fueros, por lo cual para que ella pueda cumplir esos seis años, debería pedirse un juicio político para quitarle los fueros”. Sobre la implicancia política, aseguró que “al gobierno argentino lo golpean otras cosas estructurales, que tiene que ver fundamentalmente con la crisis económica. Más que golpear al Gobierno, golpea a Alberto Fernández como personalidad política (…) Se habló a principio de año sobre la eventualidad de que el presidente indultará a Cristina en caso de ser condenada”.