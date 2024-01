Autogestión, perseverancia y Tiktok. Estas fueron las herramientas que Mariana Cisternas y Javiera Ramírez utilizaron para realizar sus estudios y con los cuales obtuvieron puntaje nacional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2023.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile dio a conocer este martes los resultados de los exámenes nacionales correspondientes al proceso de admisión 2024.

El organismo, junto con el Ministerio de Educación (Mineduc), informó que 251.877 personas rindieron la prueba en este proceso, es decir, 3,9% (9.407 personas) más respecto al año anterior. Junto a ello, indicaron que el 87,6% de los inscritos para rendir las pruebas asistió a estas, no existiendo cambios sustantivos respecto del año anterior.

Entre esta rendición y la de la PAES de invierno, que fue aplicada en junio, hubo 224.386 personas que obtuvieron un puntaje tal que las habilita para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso, lo que representa un aumento de 0,7% (1.619 personas) respecto al año anterior.

Mariana y Javiera

En la PAES 2023 hubo 1.423 puntajes máximos, es decir, personas que llegaron a la máxima de 1.000 en la prueba, superaron los 523 registrados en 2022. Además, 269 postulantes resultaron con Distinción a las Trayectoria Educativa.

Mariana Cisternas (puntaje nacional en Matemáticas 1) y Javiera Ramírez (puntaje nacional por Trayectoria Educativa) conversaron con CNN Prime de CNN Chile sobre cómo fue su proceso de estudio, el cual estuvo marcado por la pandemia del COVID-19.

En primera instancia, Mariana comentó que, a su juicio, el periodo de la emergencia sanitaria, que fue cuando ella cursaba 1 y 2 medio, los perdió porque no prestaba atención en clases: “A mí me cuesta mucho concentrarme cuando es en pantalla -online-, entonces, no presté atención y me quedé sin esa materia”.

Debido a esto, en tercero medio, ya cuando retornó a la presencialidad, tuvo que “enchufarse” de inmediato. “Tuve que hacer mucho esfuerzo, pero ahí logré sacar mejor promedio”, comentó.

De hecho, en este año tomó un preuniversitario, que no lo sirvió en gran medida, comentó. Pero en cuarto medio sí la ayudó a potenciar sus habilidades.

Por su parte, Javiera relató que el periodo de la pandemia sí le sirvió por una situación en particular. “Cuando llegué en octavo básico a Noviciado tuve que hacer exámenes libres, porque no me consiguieron cupo para un colegio. Entonces, yo ya venía sabiendo estudiar sola. Los exámenes libres los estudié sola, yo me organicé”.

En ese sentido, la joven comenzó a ver videos de métodos de aprendizaje en Tiktok, “porque si uno busca, va a encontrar”.

“A mí me costaba igual, entonces, fui buscando uno por uno y probando uno por uno, y me di cuenta de que me quedaba mejor cuando escribo. Empecé a hacer mis propios resúmenes y así me fui dando cuenta que así aprendía, y explicando. Así fue como cree un hábito y se me hizo superfácil organizarme”, sentenció.

Junto con destacar el proceso de autogestión que cada una tuvo para preparar la PAES 2023, ambas jóvenes recalcaron en la necesidad de igualar las oportunidades educativas en las comunidades del país.