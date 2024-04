La Secretaria General de la UDI, María José Hoffmann, conversó con CNN Prime sobre la coyuntura política de su partido y afirmó su deseo de liderar la UDI tras varios años de trayectoria en la organización.

“Llevo más de 25 años en el partido, ingresé siendo muy joven, he cumplido con el servicio militar, estoy disponible para lo que decidamos en conjunto; no le niego que hoy día me siento muy parte”, expresó.

Asimismo, aseguró que la presidencia “será una decisión que tomaremos más adelante, pero no la descarto, me encantaría. He dedicado mi vida al servicio público a través de mi partido”.

Por último, indicó que la discusión para elegir la directiva ocurrirá en unos meses y que “Dios dirá”.