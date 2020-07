El retiro del 10% de los fondos de pensión en las AFP fue discutido este viernes en la comisión de Constitución del Senado, donde el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, acusó que personas de altos ingresos podrían retirar hasta $4 millones sin pagar impuestos, lo que significaría una pérdida de US$1.000 millones de recaudación para el Fisco.

Al considerar las diferencias que hay entre el universo de cotizantes, los casos varían de extremo a extremo entre quienes tienen menos del millón de pesos y quienes superan las 2000 UF.

“Para aquellas personas que no lo necesitan, es un ahorro de impuestos. (…) Si me dicen ‘retira algo de plata donde no tienes ninguna penalización’ obviamente que todo el mundo va a optar a retirar. Esa gente lo que puede hacer es ahorrarlo, hay varias alternativas“, explica María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest.

En Chile, la mayoría de las personas que aún tiene su remuneración tienen ingresos sobre $680 mil, que es más o menos desde el momento en que un trabajador comienza a pagar impuestos a la renta, agrega Jiménez.

En ese sentido, la idea que más suena estos días en que se discute la reforma es un Ahorro Previsional Voluntario (APV). “La opción que tiene es la de destinar el mismo monto que retire, algo más o menos, y volver a ahorrarlo como APV. Existen dos formas. Una es el régimen letra A, donde el Estado bonifica el 15% del monto que la persona ahorra”, afirma la experta.

De esta manera, si sacara $1 millón y lo depositara en este tipo de APV, el Estado abonaría $150 mil en julio del año siguiente. De todas formas, dada la naturaleza de esta herramienta, sólo puede ser destinado a la pensión.

Por otro lado, de ganar una remuneración más alta, existe el régimen letra B, donde según María Eugenia se genera un doble ahorro de pagar impuestos.

“Si alguien lo ahorra se va a beneficiar también el sistema financiero y va a ayudar a tener mayor consumo. Eso sí, el perjuicio a las pensiones es concreto es real y es una medida regresiva desde el punto de vista de las pensiones”, concluye la directora de Brain Invest.

