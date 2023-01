Ante la sugerencia que personeros oficialistas le hicieron al presidente Gabriel Boric para que realice un cambio de gabinete, el diputado del PS Marcos Ilabaca recordó que “todos los días los ministros de Estado son evaluados por el presidente de la República y su equipo más cercano”. No obstante, indicó que, a su juicio, “efectivamente es necesario que esta evaluación sea mucho más estricta. Creo que se han cometido errores no forzados por algunos ministros que, efectivamente, no han cumplido las expectativas que el pueblo de Chile hoy día ha sembrado en ellos. “Espero que el presidente, en su fuero interno, evalúe correctamente a los ministros y si tiene que desarrollar cambios, que los desarrolle”, agregó.