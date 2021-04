Ayer el Senado aprobó el proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos previsionales y hoy es votado en la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite legislativo.

En conversación con CNN Chile, la senadora Marcela Sabat (RN) señaló que en la votación de ayer, que obtuvo 31 votos a favor y 11 en contra, “hubo un margen mayor a lo ocurrido otras veces con respecto a la necesidad de generar ese retiro“.

“Y yo creo que también es una petición transversal, incluso de quienes votaron en contra hacia el gobierno, una petición no solamente de no ir al TC sino que también de generar un proyecto alternativo como hizo en el segundo retiro, de liderar esta petición cuando vemos que casi 2/3 de la clase media no han recibido una ayuda estatal”.

Lee también: Lo que dejó la reunión de Piñera con Chile Vamos: Macaya respalda decisiones y Prohens entrega carta al Ejecutivo

Lo anterior “siempre partiendo de la base de que creemos que esta es una muy mala respuesta, una muy mala política pública, pero entendiendo que esta pandemia se ha alargado y ha sido mucho más profunda y dura que lo que quisiéramos“.

La legisladora sostuvo que “aquí hace falta un reenfoque de las ayudas estatales y eso es parte de lo que también le hemos solicitado al gobierno”.

En ese sentido, añadió que “desde la directiva de RN creemos que es importante que el gobierno lidere este tercer retiro y que presente un nuevo proyecto o mejore el que ya existe, quizás con fórmulas que establezcan cómo generar devolución de estos fondos en el futuro y se establezcan mecanismos en esta línea”.

Lee también: Narváez y Rincón por ida al TC: “Piñera se ha empecinado en gobernar contra la gran mayoría del país, incluso los suyos”

Sobre las ayudas económicas que se han entregado, afirmó que “no quiero ser injusta, creo que el gobierno ha generado muchísimos esfuerzos para poder llegar a las personas que hoy día lo necesitan, hemos visto que además hay una ampliación del IFE al 80% sin generar condiciones para acceder, el bono clase media, y creo que a nivel latinoamericano podemos generar una comparación donde Chile ha hecho esfuerzos económicos importantes”.

Sin embargo, añadió que “desde la duración de la crisis pedimos apoyo a este proyecto (tercer retiro), pero también un reenfoque de las ayudas, de cómo otro tipo de ayudas deben reformularse debido al alargue del tiempo que ha durado la pandemia”.