La convencional independiente en cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Marcela Cubillos afirmó que asegurarles cupos a los pueblos originarios en todos los órganos del Estado “es una muy mala práctica”.

Este lunes, integrantes de la comisión de Sistema Político acordaron 24 indicaciones para exponer ante el pleno del órgano redactor en un nuevo informe de la instancia.

Sin embargo, la decisión -que aún no logra los dos tercios para su aprobación- fue cuestionada y criticada por Cubillos, quien sostuvo que esta ha estado condicionada por representantes de los pueblos originarios.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la ex ministra dijo que lo pactado “es un acuerdo de la izquierda, no es un acuerdo de la comisión de Sistema Político. Es un acuerdo de parte de la izquierda y, al final, al leer el acuerdo uno se da cuenta de que no lograron ponerse de acuerdo en nada sustancial, es lo más que pudieron hacer”.

Lee también: Comisión de Sistema Político: Convencionales lograron un nuevo acuerdo, pero sin asegurar los dos tercios

“Tiene aspectos que son a mi juicio muy preocupantes. Por ejemplo, de partida consolida lo que es esta Constitución indigenista. Les asegura cupos reservados a representantes de todos los pueblos indígenas e incluso asegura un representante al pueblo tribal afrodescendiente”, agregó.

De este modo, Cubillos dijo: “Me imagino que los pueblos originarios condicionaron su aprobación a este acuerdo a que les den estos cupos asegurados”.

“La verdad que esta tónica de asegurarle a los pueblos indígenas cupos asegurados en todos órganos del Estado es una muy mala práctica, porque al final es una manera de saltarse las reglas del juego democrático para llegar a los espacios de poder, y este acuerdo consolida esa práctica”, sentenció.