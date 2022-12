La ex convencional constituyente y actual vocera de Modatima, Manuela Royo, criticó en CNN Chile la eventual participación del ex presidente Sebastián Piñera y otras autoridades en la redacción de una nueva propuesta constitucional. “Aquí no podemos hacer vetos generales más allá de lo que establezca la ley, pero evidentemente si hablamos de una persona que tiene un alto compromiso con los derechos humanos, no es Sebastián Piñera. Si hablamos de personas que representan la legitimidad o el público no vamos a seguir hablando de los gobiernos que fueron cuestionados previo al estallido social, porque esto también vas a implicar en una nueva desestabilización respecto, no solo de las organizaciones sociales, sino también al crédito que hoy día la política tiene hacia las personas que no son afecto o que no participan en partidos políticos”, afirmó.