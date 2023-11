Ante el ordenamiento de la Corte Suprema a las Isapres por el cumplimiento del fallo GES, Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud y académico de la Universidad Andrés Bello y director de Isapre Esencial, comentó a CNN Chile: “El tema aquí es que va a morir gente (…). Hay 630 mil personas que hoy día están enfermas y que tiene un cáncer, un trasplante, un trasplante de médula ósea, en fin, según los datos que nosotros como universidad hemos recabado. Y si se cae el sistema de Isapres, no por un acuerdo, no por una reforma, no por transición programada, sino que se cae por efecto inmediato, esas 630 mil personas se quedan sin cobertura médica”.

“Lo que pasa es que Fonasa no tiene ninguna facultad para mantener la misma cobertura. Fonasa lo que se hace, sin el acuerdo legal, sin ningún acuerdo presupuestario especial, los traspasa a la modalidad institucional, que ya sabemos las listas de espera que tiene -cerca de 3 millones de personas- y en la libre elección los copagos son mucho más altos, y Fonasa no tiene convenio con todos los prestadores con los que ahora las personas tienen en las Isapres (…). El sentido común le indica a la gente de Fonasa es que si hoy día con 16 millones de personas tiene problemas, con 19.400.000 personas, obviamente va a ver multiplicado sus problemas”, sentenció.